"Lielākie dzērāji pasaulē", "Zeme, kur dzer", "Latvija kļuvusi par alkohola patēriņa līderi pasaulē", "Cer ierobežot žūpību" – tādi un līdzīgi virsraksti pēdējā laikā pārpludina mediju informatīvo telpu mūsu valstī. Arī oficiālie statistikas dati liecina, ka patlaban Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu vidū Latvijā ir viens no visaugstākajiem absolūtā alkohola patēriņiem sabiedrībā un ka šie rādītāji turpina pieaugt. Pētījumi liecina arī par to, ka Latvijā 25% - tātad ceturtā daļa - iedzīvotāju saistīti ar alkohola atkarību, jo vai nu paši ir atkarīgie, vai atkarīgais ir kāds no viņu ģimenes locekļiem.

Kāpēc atmest dzeršanu ir tik grūti?

Iedomājies savu sliktāko sajūtu dienu, kad nekas nenes prieku, ir slikts un kašķīgs garastāvoklis, viss kaitina, neko nevēlies un papildus minētajam ir neliela slāpju sajūta. Šis stāvoklis raksturo alkoholiķa dienu, kad viņš nav dzēris alkoholu- jeb alkoholiķim diena bez alkohola ir ciešanas!

Un šeit neiet runa tikai par abstinences jeb paģiru sindromu. Alkoholiķis garīgi nejutīsies labi arī pēc vairāku nedēļu un mēnešu nedzeršanas. Kāpēc tas tā notiek, kamdēļ cilvēki arī pēc ilgāka laika atgriežas pie alkohola lietošanas, lai gan no malas apkārtējiem cilvēkiem šķiet, ka viss ir kārtībā, cilvēks ir atkopies, un fiziski jūtās labi?

SVARĪGI!

Noziedo tikai 3 minūtes un uzzini visu par alkohola atkarību!

Atceries, ka šodien ir jauna diena un Tu vari sākt aizraujošu ceļu uz atveseļošanos un izglītošanos jau tūlīt.

Katra diena nozīmē jaunas iespējas, kuras Tev atkal pavērsies. Visbeidzot - Tev noteikti izdosies! Padoties nedrīkst. Turpinot lietot alkoholu, Tu būsi daudz nelaimīgāks, nekā nedzerot. Tāpat ir jāsaprot, ka katra diena bez alkohola ir solis tuvāk dabiskai laimei.

Lai risinātu šo problēmu, daudzi cilvēki ir meklējuši dažādus veidus, kā atbalstīt alkoholiķu atveseļošanos. Viens no jaunākajiem un pieprasītākajiem risinājumiem šajā jomā ir FACCEX, preparāts, kas ir izstrādāts, lai atbalstītu cilvēkus pārvarēt alkohola atkarību.

Faccex sastāvdaļas un to iedarbība: FACCEX ir unikāls produkts, kas paredzēts alkoholiķu atbalstam un alkohola atkarības pārvarēšanai. Tā dabiskās izcelsmes sastāvdaļu kombinācija, zinātniskais atbalsts un pozitīvās lietotāju atsauksmes padara to par iecerētu izvēli cilvēkiem, kas cīnās ar alkohola atkarību.

FACCEX ir bagāts ar ekdisteroniem, flavonoīdiem, ēteriskajām eļļām, polisharadīem un dabīgām augu izcelsmes sastāvdaļām, kas kopā atbalsta alkoholiķu atveseļošanos un veicina viņu vispārējo veselību. FACCEX galvenās sastāvdaļas dabīgie ārstniecības augi un augu ekstrakti, kas atbalsta organisma atjaunošanās funkcijas, imūnsistēmu un uzlabo garastāvokli. FACCEX ir efektīvākais augstākas kvalitātes šāda veida nišas produkts.

FACCEX panākumu stāsti: Preparātu FACCEX ražo un izplata Latvijas uzņēmums, kurš specializējies atkarību apkarošanas jomā, bet FACCEX formulas izgudrotājs ir Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieks un profesors Ivars Kalviņš.

FACCEX ir veiksmīgi tirgū jau 8 gadus un ir anonīmi nopērkams gan tiešsaistē www.faccex.com, gan arī labākajās Latvijas aptiekās un tā popularitāte ir pieaugusi eksponenciāli, pateicoties tā pozitīvajiem rezultātiem. Šajos gados FACCEX ir guvis plašu atzinību un kļuvis par uzticamu līdzekli alkohola atmešanas atbalstam. FACCEX ir reģistrēts Latvijas pārtikas un veterinārajā dienesta ar Nr.10258.

FACCEX lietotāju stāsti liecina, ka šis uztura bagātinātājs ir ne tikai Nr.1, Baltijā savā nišā, bet arī drošs un uzticams līdzeklis alkoholiķu atbalstam un atmešanas veicināšanai. Tās 8 gadu ilgā vēsture tirgū ir apliecinājums tam, ka FACCEX ir bijis atbalsts daudziem cilvēkiem pārvarēt alkohola atkarību un uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

FACCEX popularitāte un lietotāju uzticība ilgtermiņā apliecina tā augstās kvalitātes un atbalsta sniegumu, kā arī tā spēju atbalstīt alkoholiķi atgūt kontroli pār savu dzīvi un tādējādi atbrīvoties no alkohola atkarības.

Kā iegādāties Faccex: Faccex ir pieejams aptiekās un tiešsaistē. Lai iegādātos Faccex, apmeklējiet ražotāja mājaslapu www.faccex.com. Uzņēmums nodrošina anonīmu un ātru FACCEX piegādi uz jebkuru pakomātu visā Latvijas teritorijā. Kā arī iespējams telefoniski pasūtīt piegādi ar kurjerpasta palīdzību un norēķināties pie kurjera preces saņemšanas brīdī.

Ja ir vēlme preparātu iegādāties aptiekā, tad aptieku sarakstu meklējiet www.faccex.com.

Faccex lietošanas ieteikumi: Lai sasniegtu labākos rezultātus, FACCEX jālieto saskaņā ar ieteikumiem. FACCEX jālieto divas reizes dienā no rīta un vakarā pēc ēšanas, taču individuālā deva var atšķirties atkarībā no jūsu veselības stāvokļa un vajadzībām.

IZMANTO IESPĒJU!

MAINI SAVU DZĪVI!

FACCEX® - UN PRĀTS SMAIDA

FACCEX tālrunis uzziņām un pasūtījumiem: +371 20151747

APTIEKU SARAKSTS, KURĀS NOPĒRKAMS PREPARĀTS FACCEX ®

Rīgā - SAULES APTIEKA, Brīvības ielā 68

Rīgā - SAULES APTIEKA, Duntes ielā 19 (Sky&More)

Rīgā - APHOTEKA, Ieriķu iela 3 (T/C DOMINA)

Rīgā – APHOTEKA, Kārļa Ulmaņa gatve 8 (T/C SKAY)

Rīgā - Sarkandaugavas 1. aptieka, Patversmes ielā 1

Rīgā - Latvijas aptieka 11, Grebenščikova ielā 1, (Diagnostikas centrs)

Rīgā, Latvijas aptieka 25, Dižozolu ielā 25, (Ziepniekkalna Mego)

Rīgā, Latvijas aptieka 55, Rīgas ielā 33

Rīgā, Latvijas aptieka, Skolas iela 5 (ARS, Medicīnas centrs)

Rīgā, Mēness aptieka, Matīsa iela 25

Rīgā, Mēness aptieka, K. Barona iela 46

Rīgā, Mēness aptieka, Biķernieku iela 160

Rīgā, Mēness aptieka, K. Valdemāra iela 112 (TC Rimi)

Rīgā, Kamēlijas aptieka, Brīvības iela 74

Rīgā, Mēness aptieka, Mazā Nometņu iela 32

Valmierā, Mēness aptieka, Rīgas iela 46

Liepājā, Mēness aptieka, Krūmu iela 41-43

Ventspils, Mēness aptieka, Lielā dzirnavu 24

Kuldīga, Mēness aptieka, Mucenieku iela 26

Saldus, Mēness aptieka, Slimnīcas iela 3

Madona, Mēness aptieka, Rūpniecības iela 49

Rēzekne, Mēness aptieka, Dārzu iela 28-27a

Daugavpils, Mēness aptieka, 15a1a

Jūrmalā, Mellužu aptieka, Mellužu prospekts 42

Jelgavā - Ģintermuižas aptiekā, Filozofu ielā 69

Jelgavā, "Jelgavas Pils aptieka", Akadēmijas iela 2

Jelgavā, Mēness aptieka, Katoļu iela 18

Ogrē, Latvijas aptieka 5, Rīgas ielā 33

Piņķos, Piņķu aptieka, Babītes nov., Jūrmalas iela 14

Tērvetē, Augstkalnes aptieka, "Indrāni", Augstkalnes pag.

Tukumā - Tukuma aptieka, Elizabetes ielā 8

Tukumā, Mēness iela, Pasta iela 14

Siguldā, "Siguldas mazā aptieka", Vidzemes šoseja 16

Jēkabpilī, Jēkabpils aptieka, Brīvības ielā 144

Rāmkalni aptieka 1, Vītiņkalni, Krustiņi

Jaunolaines aptieka 1, Zeiferti, Jaunolaine, Olaines pag.

Reģistrēts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas centrā kā uztura bagātinātājs Nr. 10258

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.

