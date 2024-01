Food tech jaunuzņēmums fresh.club, kas gatavo un katru dienu klientiem piegādā svaigas un personalizētas premium segmenta maltītes, iepazīstina ar savu jauno šefpavāru Dmitriju, kurš pieredzi guvis Latvijā vienīgajā Michelin zvaigznes restorānā.

Eiropas lielpilsētās nostiprinās veselīga dzīvesveida tendences un ilgtspējas filozofija – prasības pret ēdienu kļūst arvien mūsdienīgākas. Ēdienam jābūt personīgam atbalstam rūpēs par labu veselību un izskatu, ātri un ērti pieejamam, bet vienlaikus garšīgam un interesantam, lai katra ēdienreize būtu iepriecinošs piedzīvojums. Fresh.club piegādā personalizētu, svaigu, uztura speciālista veidotu ēdienkarti. "Strādājam tikai ar augstas kvalitātes izejvielām un produktiem, jo fresh.club gatavotajam ēdienam jābūt veselīgam viscaur – no pamata sastāvdaļām līdz galarezultātam. Tas pats attiecas uz pagatavošanas principiem – izvēlamies sarežģītākas gatavošanas tehnikas, kas sniedz veselīgāku ēdienu klientam. Restorānos nav šīs individuālās pieejas katram klientam, gatavojot tieši to un tieši tik daudz, cik viņam vajadzīgs. Mums galvenais ir katrs konkrētais klients un viņa vajadzības, nevis šefpavārs un viņa apbrīnošana," stāsta fresh.club pavārs Dmitrijs Pisarenko.

Ja restorānos pavāru galvenais uzdevums ir perfekti gatavot vienus un tos pašus ēdienkartes ēdienus, fresh.club ik dienu izmēģina kaut ko jaunu. Tas vienlaikus ir izaicinoši, bet arī sniedz to radošo brīvību, kas mūsu pavāru komandu iedvesmo katru dienu gatavot no sirds. "Ja kāds vēl mūsdienās domā, ka veselīgs ēdiens ir garlaicīgs vai pliekans, tad būtu laiks paraudzīties apkārt, varbūt ir vēl šis tas nokavēts," saka Dmitrijs. "Fresh.club ir ļoti garšīgi un daudzveidīgi ēdieni, katrā mūsu maltītē ir daudz dažādu sastāvdaļu – tieši tāpēc, lai būtu garšīgi, lai klientiem būtu pārsteigums. Man pašam no fresh.club ēdienkartes vislabāk garšo kraukšķīgais vistas burito box un banānu pankūkas."