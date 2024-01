Ja gads sācies, negaidīti saņemot no radinieka mantojumu, beidzot sakrāta pirmā iemaksa jaunam mājoklim vai radusies vēlme pārdot savu dzīvokli, tas nozīmē – pienācis laiks pasūtīt īpašuma vērtējumu! Vērtējums būs noderīgs, gan pērkot īpašumu ar kredītu vai bez tā, gan izliekot to pārdošanā vai mantojuma noformēšanas gadījumā.

Ļauj atklāt slēptās problēmas. Ne vienmēr īpašuma iegāde rit kā pa diedziņu. Nereti atklājas dažādi trūkumi, piemēram, nesakārtotas īpašumtiesības un kopīpašuma lietošanas kārtības līgumi, nesaskaņota pārbūve vai apgrūtinājumi. Kļūstot par jauno īpašnieku, atbildība par visām sekām, ko varētu radīt šie faktori, būs jāuzņemas pašam, turklāt par to novēršanu maksājot no saviem līdzekļiem – piemēram, nesaskaņotas pārbūves gadījumā sods var būt vairāku simtu apmērā! Vērtētāja konsultācija palīdzēs jau savlaicīgi atklāt šīs problēmas un izvairīties no situācijas, kad iegādāts "kaķis maisā".