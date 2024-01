– Pieņemšanas laikā pacienti to bieži vaicā, uztraucas... Es sacītu, ka katarakta ir liktenis. Dabisks lēcas nolietošanās process – jautājums tikai par tonējumu. Vienkārši runājot, lēca ir caurspīdīgs maisiņš, kuru piepilda šūnas. Tā kā šūnas ir dzīvas, tās, protams, dalās, šūnu skaits akumulējas, gadiem ejot, lēcai pakāpeniski mazinās elasticitāte – tas arī ir iemesls, kāpēc mums, tuvojoties 45–50 gadu vecumam, rodas nepieciešamība iegādāties brilles lasīšanai. Lēca pakāpeniski zaudē arī savu dzidrumu, caurspīdīgumu. Kataraktu var salīdzināt ar stikla aizmiglošanos loga rāmī. Ja stikls ir matēts, varam likt brilles, bet tāpat tam cauri labi neredzēsim. Matētais stikls ir jāizņem no loga rāmja un jānomaina ar dzidru un caurspīdīgu stiklu. Tas pats notiek acī ar lēcu: aizduļķoto dabisko nomaina ar dzidru mākslīgo, un tā var uzlabot redzes asumu. Taču laiki mainās, un tagad cilvēks vēlas ne tikai atrisināt savu acu veselības problēmu – izoperēt kataraktu –, bet apvienot šo manipulāciju ar redzes korekciju. Ap 50 gadu vecumu gandrīz katram rodas sūdzības par redzes pasliktināšanos, skatoties tuvumā un kādreiz arī tālumā, bet cilvēks vēlas saglabāt neatkarību no brillēm un uzlabot ne tikai redzes, bet arī dzīves kvalitāti. Tehnoloģiski mums tādas iespējas ir.