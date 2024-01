2024. gadā revolucionāros augstākās kvalitātes produktus papildinās jauni ilgtspējīgi un uz mākslīgo intelektu balstīti risinājumi, jo ASUS no jauna nosaka veiktspējas robežas.

Tika ieviests plašs AI-gatavu komerciālu produktu klāsts, tostarp Asus NUC 14 Pro, kas radīts kā līdzvērtīgs Intel NUC sērijas pēctecis, tas ir konstruēts nesalīdzināmai produktivitātei un veiktspējai mazā izmērā. Piedāvājot Intel Core Ultra procesorus, plašu savienojamību un daudzpusīgas displeju iespējas, NUC 14 Pro Series nodrošina gludu darbību dažādās darba vidēs. Starp citiem biznesa risinājumiem, kas radīti, lai novērstu klientu sāpju punktus, ir īpaši klusais ASUS Fanless Chromebox CF40, pārveidotais ASUS ExpertBook B5 un ASUS ExpertCenter D5, D7 un D9. Jaunais ASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus ir mūsu pirmais ExpertBook sērijas Chromebook dators, kā arī pasaulē pirmais Intel Core Ultra darbinātais Chromebook Plus.

Tiem, kas apmeklēs pasākumu Lasvegasā, virtuālās palaišanas pasākuma laikā piedāvātie produkti, tostarp tie, kas bija redzami atsevišķajā Republic of Gamers (ROG) CES virtuālajā palaišanas pasākumā, būs pieejami ekskluzīvai izmēģināšanai "The Venetian Expo", sanāksmju telpā Nr. 3102, no 2024. gada 8. janvāra līdz 11. janvārim.

Uzņēmums ražošanā un iepakošanā aktīvi izmanto pārstrādātos materiālus, izmantojot vairāk nekā 1600 tonnu PCR (pēcpatēriņa otrreizējās pārstrādes) plastmasas kopš 2017. gada un vairāk nekā 20 000 tonnu pārstrādāta papīra 2022. gadā. ASUS apņemšanās samazināt ietekmi uz vidi ir acīmredzama, kopš 2019. gada pārstrādājot vairāk nekā 40 000 tonnu e-atkritumu. Rezultātā ieņēmumi no videi draudzīgiem produktiem 2022. gadā pārsniedza 87,2 % no atbilstīgajiem ieņēmumiem, uzsverot nepārtraukto virzību uz aprites ekonomiku, lai līdz minimumam samazinātu ietekmi uz vidi.

ASUS nesenais stratēģiskais solis iegūt Intel "Next Unit of Computing" (NUC) produktu līniju iezīmē izšķirīgo brīdi uzņēmumā notiekošajā AI un IoT pētniecības un izstrādes iespēju paplašināšanā. Šī pārņemšana ļauj ASUS ienākt svarīgākajos tirgos, tostarp rūpniecības, komerciālajā un ražojošo patērētāju segmentos, nostiprinot savu vadošā tehnoloģiju risinājumu sniedzēja lomu.

Divi pilna izmēra 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED 16:10 displeji ir savienoti ar plakanu 180° eņģi, lai acumirklī paplašinātu vizuālo darbvietu līdz pat 19,8 collām. Pateicoties integrētajam statīvam un noņemamai tastatūrai to var izmantot vertikālā vai horizontālā orientācijā vairākos daudzpusīgos lietotāja režīmos – klēpjdatora, dubultā ekrāna, darbvirsmas vai koplietošanas režīmā , ko kontrolē intuitīvā ASUS ScreenXpert programmatūra. Uzlādējamo tastatūru var atvienot, lai pilnībā izmantotu vizuālo darbvietu, vai novietot uz apakšējā displeja, lai to lietotu kā tradicionālu klēpjdatoru. Zenbook Duo (2024) maksimizē produktivitāti un izklaides visas dienas garumā, aprīkots ar līdz pat Intel Core Ultra 9 procesoru ar integrētu NPU AI paātrināšanai, 32 GB LPDDR5x atmiņu, līdz 2 TB PCIe ® 4.0 SSD, ātru uzlādi un ilgmūžīgu 75 Wh akumulatoru, kā arī Harman Kardon sertificētu Dolby Atmos ® audio sistēma. NPU nodrošina zema latentuma AI skaitļošanu, paātrinot vairāku uzdevumu veikšanu vienlaicīgi, tā padarot Zenbook Duo (2024) izcilu darbam, radošumam vai izklaidei. Izmantojot milzīgo ekrānu, lietotāji var bez piepūles vienlaikus palaist visas biežāk izmantotās produktivitātes lietotnes un paturēt tās redzamā vietā. Zenbook Duo (2024) ir radīts, domājot par ilgtspējību un izturību. Tajā ir iestrādāti dažādi pārstrādāti materiāli, un tā izturība ir pārbaudīta saskaņā ar ASV MIL-STD-810H standartiem, lai maksimāli palielinātu ierīces kalpošanas laiku.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405/UM3406) ir augstākās klases īpaši viegli pārnēsājams klēpjdators, ko darbina Intel vai AMD procesori. Zenbook 14 OLED ir aprīkots ar līdz pat Intel Core Ultra 9 un Intel Arc TM grafiku vai jaunākajiem AMD Ryzen 8040 sērijas procesoriem ar AMD RDNA 3 grafiku, atkarībā no versijas. Abas procesoru platformas ietver jaunākos uzlabojumus specializētā aparatūras AI paātrinājumā ar iebūvētiem AI dzinējiem, kas optimizē veiktspēju un energoefektivitāti. Šis elegantais Zenbook 14 OLED, kas sver tikai 1,2 kg un ir tikai 14,9 mm plāns, ir īpaši pārnēsājams klēpjdators, kas izsmalcinātību paceļ pilnīgi jaunā līmenī. Lietotāji var izmantot katru mirkli, ar palielināto 75 Wh akumulatoru, un nodrošināt netraucētu savienojamību, izmantojot visus būtiskos I/O portus, tostarp divus Thunderbolt TM 4 (UX3405) vai USB4 ® (UM3406), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI ® 2.1 (TMDS) un 3,5 mm audio ligzdu. Aizraujošu audiovizuālo baudījumu nodrošina spilgtais 3K ASUS Lumina OLED 120 Hz displejs un jaudīgie jaunie superlineārie skaļruņi. Turklāt lietotājam draudzīgu to padara iebūvēta un ērta pieteikšanās ar seju, FHD IR kamera ar fizisku aizslēgu privātumam un jauna klusā ASUS ErgoSense tastatūra ar lielu ErgoSense skārienpaliktni. Jaunais dizains piedāvā uzlabotu ilgtspējību, plaši izmantojot otrreizēji pārstrādātus materiālus klēpjdatoram un tā iepakojumam, kā arī ASV militārās klases izturības pārbaude palielina ierīces kalpošanas laiku.

ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH ir revolucionārs 17,3 collu QHD (2560 x 1920) salokāms OLED monitors, kas radikāli maina portatīvās darbvietas. Kā pasaulē pirmais šāda veida modelis, tas apvieno OLED spožumu ar locīšanas mehānismu, no jauna definējot produktivitāti, atrodoties ceļā Ūdens lāses stila eņģe nodrošina nevainojamu locījuma vietu, piešķirot dizainam eleganci un atvieglojot gludas pārejas starp skata leņķiem. Ar īpaši plānu 9,7 mm profilu (visplānākajā vietā) izlocītā stāvoklī un vieglo 1,2 kg šasiju šis inženiertehnikas meistardarbs nosaka jaunu pārnesamības un veiktspējas standartu. DisplayHDR True Black 500 displejs piedāvā vizuālu baudījumu ar bagātīgām krāsām un satriecošiem kontrastiem, saglabājot dzīvības pilnu attēlu, nosedzot 100 % DCI-P3 krāsu gammu un Delta-E 2 krāsu precizitāti. Daudzpusīga savienojamība, tostarp mini HDMI un divi USB-C porti, nemanāmi integrē ZenScreen Fold OLED jebkurā digitālajā ekosistēmā. Tā standarta statīva caurums ļauj pielāgoties dažādiem uzstādījumiem, nodrošinot stabilitāti darbam vai radošiem centieniem. ASUS ZenScreen Fold OLED ir apliecinājums inovācijai un caur to lietotāji var pieredzēt produktivitātes nākotni.

ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER) un ASUS ExpertCenter D9 mini tornis (D901MDR) ir estētikas un funkcionalitātes laulības apliecinājums. Ar elegantu, īpaši kompaktu dizainu, attiecīgi 8,6 l un 15,9 l, tie uzlabo produktivitāti bez kompromisiem. Viedā dizaina ētoss caurstrāvo ikvienu aspektu, sākot no kompaktajiem izmēriem līdz pat jaunākajiem Intel 14th Gen Raptor Lake Refresh S sērijas procesoriem un pilna izmēra NVIDIA RTX 4060 grafikas kartei, nodrošinot optimālu efektivitāti prasīgām slodzēm, panākot līdzsvaru starp estētiku, pielāgošanās spēju un kopējo veiktspēju. Bet runa nav tikai par jaudu, bet par IT vadības vienkāršošanu. ASUS bezrīku dizains kopā ar inovatīvo iekšējo izvietojumu un kabeļu pārvaldību paaugstina efektivitāti un uzlabojamību, samazinot IT profesionāļu slogu. Drošība ieņem pirmo vietu ar papildu TPM mikroshēmām, Kensington slēdzenes pieslēgvietām, ASUS Pre-Deployment Service (APDS) un ASUS Endpoint Management Service (AEMS), nostiprinot uzņēmumus pret datu pārkāpumiem. Apliecinot atbildību par vidi, šie ExpertCenter galddatori ir izgatavoti ar videi draudzīgu PCR materiālu, jaunu 500 w TFX platīna barošanas bloku un viedo ventilatoru, kas uzlabo enerģijas efektivitāti. Pārbaudīti atbilstoši ASV MIL-STD 810H militārajiem standartiem, tie nodrošina izturību jebkurā darba vidē. ASUS ExpertCenter sērijas galddatori apvieno nepārspējamu veiktspēju, uzticamu drošību un ilgtspējību uzticamā datoru risinājumā. Šīs ierīces, kas radušās no inovāciju un efektivitātes sinerģijas, sniedz uzņēmumiem iespēju attīstīties nepārtraukti mainīgajā digitālajā vidē. ASUS ExpertCenter sērija nav tikai galddators, tas ir progresa stāsts, kur gudrs dizains ir harmonijā ar efektivitāti un ilgtspēju, pārveidojot komerciālās skaitļošanas nākotni.