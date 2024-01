Darbs bieži aizņem lielu daļu cilvēka ikdienas, tāpēc ir patīkami, ja pēc grūtas darba dienas, vairāku stundu semināra vai dažu dienu konferences ir iespēja izbaudīt lielisku atpūtu. Pērnavā ir viss, lai tas būtu iespējams! Gada sākumā, kad tūristu pūļi norimuši, rīkojot seminārus, konferences un plānojot biznesa darīšanas vai komandas saliedēšanās pasākumus, varēsiet saviem viesiem piedāvāt izbaudīt ne tikai plašās un ērti iekārtotās semināru telpas darbam, bet arī baudīt relaksāciju un gardus ēdienus pilsētas SPA un restorānos.

Pērnava ir lieliska vieta, kur rīkot dažādus seminārus un konferences, jo tā ir tikai 180 km attālumā no Rīga, un tur var ērti nokļūt ar personīgo auto vai autobusu. Turklāt tā ir ne tikai ģeogrāfiski ērtā, bet arī skaistā vietā – Baltijas jūras līča krastā, kas pilsētas apmeklētājiem sniedz iespēju baudīt jūras dzidro gaisu un burvību jebkurā gadalaikā. Tāpat pilsēta ir mežu un upju ieskauta, kur sev tīkamu pastaigu taku atradīs jebkurš dabas cienītājs.

Konferenču un semināru telpas

Ja plāns ir rīkot semināru vai konferenci ar vairākiem simtiem dalībnieku, tad iesakām to darīt Pērnavas Koncertzālē, kuras sēdvietas pietiks aptuveni 900 cilvēkiem. Nedaudz mazākiem semināriem vai viesībām – līdz 500 cilvēkiem – izcila izvēle būs viesnīca "Hestia Hotel Strand", kura atrodas aptuveni 5 minūšu pastaigas gājienā no piekrastes. Zīmīgi, ka septiņas no astoņām viesnīcā pieejamajām konferenču zālēm ir nosauktas par godu Baltijas jūras piekrastēm. Viesnīcā kopā ir 187 numuri un viesiem izklaidēm un atpūtai ir pieejams spa, restorāns un minigolfs.

Ietilpības ziņā neatpaliek arī viesnīca "ESTONIA Resort Hotel & Spa", kuras konferenču telpās var sarūmēt 464 dalībniekus. Viesnīca ir izvietota divās ēkās, kuras savieno ceļam pāri izbūvēts stikla koridors. Arī šī viesnīca, tāpat kā "Hestia Hotel Strand" atrodas vien piecu minūšu gājienā no Pērnavas pludmales. "ESTONIA Resort Hotel & Spa" ir parūpējušies arī par izklaides un atpūtas iespējām. Pēc smaga darba konferences dalībnieki var relaksēties SPA, izmantot sporta zāli un baudīt gardus ēdienus un dzērienus viesnīcas restorānā un bārā.

Biznesa tikšanās un kolektīva saliedēšana

Ja biznesa tikšanās plānota nelielā pulkā, tad atbilstoša vieta būs mājīgā un komfortablā viesnīca "Wasa Resort". Tā nosaukta kuģa vārdā, kurš vedis atpūtniekus no Zviedrijas apskatīt skaisto pilsētas arhitektūru un izbaudīt lielisko SPA atpūtu. Atbilstoši nosaukumam, arī pati viesnīca apvieno vēsturi un modernu kūrortu raksturojošu arhitektūru, piedāvājot telpas semināriem līdz 40 cilvēkiem, SPA atpūtu un restorānu, kurā tiek pasniegti ēdieni ar Āzijas un Eiropas garšām.

Lielākam kolektīvam saliedēšanās nolūkos vai nelielai konferencei īpaša pieredze būs "Hedon Spa & Hotel" viesnīcā, kas atrodas tieši Pērnavas piekrastē, vēsturiskās Dūņu sanatorijas telpās. Dūņu sanatorija ir viens no Pērnavas kūrorta simboliem un savdabīgs apskates objekts. Viesnīcas kompleksa jaunajā daļā atrodas numuriņi un semināru telpas darbam, bet relaksācija iespējama kompleksa vecajā daļā – Dūņu sanatorijas telpās. Lai uzturēšanās būtu vēl patīkamāka, kompleksā pieejami divi restorāni un bārs.

Savukārt atrašanās unikālā un vēsturiskā vietā viesnīcu "Rannahotell" jau vairākas dekādes padarījusi pievilcīgu arī biznesa klientiem. 1937. gadā celtā viesnīca savulaik bija Ziemeļeiropas lepnāko viesnīcu sarakstā. Viesnīcas telpas un pieejamais inventārs ir veidots, lai telpu izkārtojums būtu viegli pielāgojams dažādām vajadzībām. Šādas tehniskās iespējas padara semināru, konferenču un biznesa tikšanos rīkošanu līdz pat 80 cilvēkiem ērtu un kvalitatīvu. Turklāt, privātiem pasākumiem ir iespējams rezervēt arī visu viesnīcu. Kas ir darba pasākums bez ēdiena, vai ne tā? Rīkojot pasākumu "Rannahotell", tev nebūs jālauza galva par to, kā gardi pabarot viesus, jo par to rūpēsies pieredzējušie viesnīcas restorāna pavāri, kas gatavo pasaules klases skandināvu virtuves ēdienus ar 30. gadu glamūru. Pačukstēsim, ka no kura restorāna paveras burvīgi skati uz netālu esošo jūru, kas maltīti padara par īstu baudījumu ne tikai garšas kārpiņām, bet arī acīm.

Ilglaicīgākai palikšanai Pērnavā

Vairāku dienu semināriem un konferencēm vai komandas saliedēšanas pasākumiem gluži kā piemērota būs ērtā būs omulīgā "Willa Wesset" viesnīca. Personāls palīdzēs pielāgot visas vajadzības darba un atpūtas apvienošanai – konferenču zāli, pusdienu pārtraukumus, kafijas pauzes un pat vakariņas. Savukārt pastaigas līdz jūrai, kas atrodas dažu simtu metru attālumā, būs lieliska iespēja atpūtināt prātu un izbaudīt klusumu. Dažu minūšu attālumā ir arī pilsētas centrs, kur netrūkst dažādu izklaižu iespēju, gardu restorānu, kafejnīcu un muzeju.

Vēstures un arhitektūras cienītājiem patiks "Villa Ammende" viesnīca – jūgedstila arhitektūras pērle. Tās viesiem ir iespēja sajusties kā 20. gadsimtā, kas ikvienam pasākumam, konferencei vai diplomātiskai sarunai pievienos īpašu emocionālo vērtību. Viesnīcas piedāvājumā ir arī ēdienu gatavošanas meistarklase, vīna un konjaka degustācija un tematiskais vakars, kurā izdzīvot slepkavības mistēriju, vakaru citā gadsimtā vai kādu citu notikumu. Izklausās aizraujoši, ne tā?

Darbs un atpūta tuvāk dabai

Nepilnu 30 minūšu attālumā no Pērnavas stikla paviljonā visa gada garumā seminārus, konferences, tikšanās, apmācības un citus ar darbu un ne tikai saistītus pasākumus piedāvā "Klaara-Manni" atpūtas un konferenču centrs. Telpas ar lieliem logiem nodrošina dabīgo apgaismojumu visu gadu, bet apkārtnes zaļums ļauj atpūtināt acis, kad vien nepieciešams. Papildus ērtam iekārtojumam darba vajadzībām, centrā būs iespēja ieturēt gardu maltīti no vietējiem produktiem, izmitināt līdz pat 100 cilvēku un izvēlēties kādu no pieciem piedāvātajiem pasākumiem – ēdienu gatavošanas meistarklasi, pašaudzēto produktu darbnīcu, amatniecības darbnīcu, Tori zirgu tūri vai klausīties mednieku pieredzes stāstos.

Savukārt pirms dažiem gadiem atjaunotajā "Jaanihanso" Sidra mājā pēc intensīvas darba dienas viesiem būs iespēja uzzināt par sidra darīšanas vēsturi un ieturēt gardu maltīti. Turklāt, tur ir pieejamas arī telpas semināriem un konferencēm. 2018. gadā Sidra māja izpelnījās titulu kā Pērnavas novada gada tūrisma attīstītājs.

"Ojako" brīvdienu centrā līdz pat 90 cilvēkiem būs iespēja semināru aizvadīt skaistā vietā pie jūras. Brīnišķīgā daba visapkārt rada nomierinošu efektu, bet omulīgais centra interjers palīdz seminārus vai citas biznesa aktivitātes pavadīt ērti un komfortabli. Pēcpusdienā viesiem būs iespēja izbaudīt dažādas aktivitātes dabā, bet vakarā remdēt izsalkumu BBQ āra kafejnīcā.

Darbs apvienojumā ar aktīvo atpūtu

Tradicionālāku igauņu atmosfēru varēs izbaudīt "Maria Farm" Rietumigaunijas stila fermā, kur 20. gadsimta lauku dzīve apvienota ar pilsētas komfortu. Semināru telpas fermā paredzētas līdz pat 250 cilvēkiem un siltā laikā lielākajai telpai ar stikla sienām ir iespēja atvērt papildus āra terasi, kas strādāšanu padarīs tikai patīkamāku. Pēc darba dienas viesiem būs iespēja baudīt aktivitātes katram pēc savām vēlmēm – pastaigāties pa priežu mežiem, doties izjādēs zirga mugurā, relaksēties saunās, apmeklēt maizes cepšanas meistarklasi vai piedalīties citās fermas piedāvātajās aktivitātēs.

Konferenču un semināru telpas ir pieejamas arī "Pärnu Bay Golf Links" kompleksā, kurā ir iespēja uzņemt līdz pat 150 cilvēkiem. Nepilnu 10 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra būs iespēja ne tikai strādāt, bet arī atpūsties, spēlējot golfu laukumā, kurā ir līdz pat 18 bedrītēm, un vakariņojot vietējā restorānā ar burvīgu skatu uz jūru. Interesantiem ir iespēja arī uzzināt golfa etiķetes, vēstures un spēles pamatus. Bet īsteniem golfa mīļotājiem centra darbinieki labprāt uzņemas noorganizēt arī iekšējos turnīru.

Darba un golfa spēles iespējas piedāvā arī "White Beach Golf" komplekss, kurā semināru vajadzībām var izmitināt līdz pat 60 cilvēkiem. Šajā golfa klubā spēles garšu varēs izbaudīt gan iesācēji, gan sporta entuziasti. Kompleksā ir pieejams golfa laukums ar 19 bedrītēm un gandrīz 10 hektārus plašais laukums, kur sevišķus izaicinājumus sniedz netālu esošās jūras vējš, padarot spēli īpaši aizraujošu. Konferences šajā kompleksā tiek rīkotas no septembra līdz martam, nodrošinot darbam nepieciešamo klusumu un privātumu.

