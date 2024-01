Lai gan kaķi novērtē saimnieku uzmanību un glāstus, tomēr šiem neatkarīgajiem dzīvniekiem vienlīdz svarīga ir arī iespēja netraucēti atpūsties un baudīt mieru vienatnē. Tas arī ir iemesls, kāpēc kaķi nereti meklē vietu kur paslēpties – kādā skapī, zem gultas vai citā klusākā stūrītī.

Viens no veidiem, kā saimnieks var nodrošināt šo sava mīluļa pamatvajadzību, vienlaikus kaķi iepriecinot arī ar izklaides iespējām, ir iegādājoties tam ērtu, drošu un funkcionālu kaķu māju. Tomēr kaķu mājas izvēle ne vienmēr ir vienkāršs uzdevums. Jāizvērtē vairāki svarīgi faktori – izvēlētā modeļa izturība un stabilitāte, izmēra atbilstība kaķa šķirnei, mīluļa vecums un veselības stāvoklis. Turklāt arī kaķu mājas dizainam ir nozīme, īpaši iegādājoties daudzstāvu, liela izmēra kaķu māju, kas jāpieskaņo mājokļa interjeram.

Par to, kā izvēlēties piemērotāko kaķu māju savam mīlulim un kāda tipa modeļi ir pieejami zoo veikalu plauktos, dalās "Dino Zoo" kaķu eksperts, felinologs Ivo Obrumanis.

Atkarībā no izvēlētā modeļa, kaķu māja nodrošina gan vietu atpūtai, gan plašas rotaļu iespējas. Aktīviem un rotaļīgiem kaķiem, kā arī kaķēniem ir īpaši svarīgi nodrošināt atbilstošu un drošu vietu rotaļām un dabisko instinktu attīstīšanai. Lai izvairītos no tā, ka kaķis nodara skādi mīkstajām mēbelēm, sienu apdarei, aizkariem vai paklājiem, kaķu māja ir lieliska alternatīva, kas novērsīs dzīvnieka uzmanību.

Kaķu māja noder arī situācijās, kad saimnieks lielāko dienas daļu pavada ārpus mājas. Ja kaķis kļūst manāmi nomākts, apātisks vai parādās kādas negatīvas uzvedības iezīmes, kas varētu būt saistītas ar to, ka dzīvnieks jūtas vientuļš, kaķu mājas iegāde var būt viens no veidiem, kā atrisināt problēmu. Rotaļas kaķu mājā ne tikai veicinās dzīvnieka fizisko un garīgo stimulāciju, bet dienas laikā arī nogurdinās dzīvnieku, tā palīdzot izveidot pozitīvus rotaļu un uzvedības ieradumus.

"Dino Zoo" veikals piedāvā ļoti plašu un daudzveidīgu kaķu māju klāstu. Ja saimnieks nav pārliecināts par to, vai kaķis atzinīgi novērtēs jauno pirkumu, sākotnēji iespējams iegādāties vienkāršāku modeli. Savukārt kaķēnu un aktīvu kaķu saimnieki uzreiz var iegādāties daudzstāvu modeli. Lai veicinātu kaķa interesi par jauno mājvietu, lieti noderēs kaķu zāle. Pirmajās dienās to izbārstot jaunajā kaķu mājā, tā novērsīs dzīvnieka uzmanību no neierastajām smaržām, kas sākotnēji dzīvniekam var likties draudīgas.