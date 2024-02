Ja jums vai jūsu tuvajiem tika diagnosticēta katarakta, rodas jautājums, kur un kā to ārstēt, lai nezaudētu redzi un saglabātu pienācīgu dzīves kvalitāti. Mūsdienās visdrošākais veids, kā atbrīvoties no kataraktas un atjaunot redzi, ir lāzerķirurģija, izmantojot īpaši precīzu Šveicē ražotu aprīkojumu, kas nodrošina ātru un nesāpīgu apduļķotās lēcas nomaiņu ar augstākās kvalitātes mākslīgo lēcu. Kā vienas operācijas laikā ir iespējams uzveikt kataraktu un uzlabot redzi, stāsta Dr. Solomatina "Acu centra " oftalmologs ķirurgs Maksims Solomatins.

No atkarības no brillēm līdz redzes zudumam – viens solis

Katarakta ar katru gadu kļūst "jaunāka", un mūsdienās to diagnosticē pacientiem jau pēc 40 gadu vecuma. Kataraktas gadījumā pasliktinās acu spēja koncentrēties uz objektiem dažādos attālumos, cieš psiholoģiskais stāvoklis, rodas grūtības ierastā sadzīves rutīnā un darba veikšanā.

Šis process, tāpat kā citas ar vecumu saistītas izmaiņas, ir neatgriezenisks un laika gaitā tikai progresē, jo lēca kā acs optiskās sistēmas daļa kļūst blīvāka, zaudējot elastību un caurspīdīgumu. Šajā gadījumā pacienti ir spiesti lietot brilles darbu veikšanai tuvumā vai tālumā, bet dažkārt arī vairākus briļļu pārus, kas būtiski pasliktina dzīves kvalitāti un izraisa redzes zudumu gadu no gada, tāpēc lēmums par ārstēšanu ir jāpieņem laikus.

Redzes kvalitātei un pacienta ikdienas komfortam ir liela nozīme, un to nodrošina izmantoto optisko lēcu jeb intraokulāro implantātu kvalitāte, tāpēc Dr. Solomatina "Acu centra" ārsti piedāvā saviem pacientiem labākos ASV un Vācijā ražoto lēcu variantus, kas ir pierādījuši savu uzticamību. Tieši šīs augstākās kvalitātes lēcas uzlabo ne tikai redzes asumu, bet arī redzes diapazonu, ļaujot uzturēt aktīvu dzīvesveidu. Pielāgošanās tām ir ātra un vienkārša.

Atkarībā no pacienta vajadzībām tiek izvēlētas noteikta veida augstākās kvalitātes optiskās lēcas redzes korekcijai astigmatisma , tālredzības, tuvredzības gadījumā vai daudzfokālās lēcas lieliskai redzei visos attālumos. Pacientus, kuri izvēlas šādas lēcas, operē tikai pieredzējuši ķirurgi ar vairāk nekā 10‒15 gadu pieredzi.

Bieži ir tā, ka pacienti ar kataraktu ilgus mēnešus un pat gadus cieš no atkarības no brillēm un sliktas redzes, gaidot rindās un nesaņemot pienācīgu informāciju par to, kā tikt galā ar vecuma izraisītām redzes izmaiņām, lai atkal dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi.