Neatkarīgi no tā, vai apsverat iespēju iestāties universitātē ar programmu angļu valodā vai padziļināti studēt specializētās disciplīnās, izglītības ceļa izvēle vidusskolā ir ļoti svarīga. Starptautiskās skolas piedāvā unikālas iespējas, un ir vērts padomāt, vai programma vietējā vispārizglītojošajā vidusskolā ļaus sasniegt vēlamos mērķus. Par starptautisko skolu priekšrocībām pastāstīs jaunās Rīgas Tehniskās Universitātes Starptautiskās zinātņu un tehnoloģiju skolas (RTU SZTS) direktors Dmitrijs Vinogradovs. RTU SZTS atrodas Rīgā un no 2024. gada uzņem studējošos no Latvijas un citām valstīm.

Lūk, pieci iemesli, kāpēc jāapsver mācības starptautiskajā vidusskolā:

1. Iespēja mācīties labākajās pasaules universitātēs pēc vidusskolas beigšanas

Mācību programmas un eksaminācijas sistēmas dažādās valstīs būtiski atšķiras. Tāpēc, izvēloties, kur studēt augstskolā, vidusskolas absolventiem var būt ierobežotas izvēles iespējas. Starptautiskajās skolās Latvijā mācību programmu pamatā ir "A-Levels" (Advanced Levels) vai IB (International Baccalaureate) programmas, kuras atzīst visas vadošās pasaules augstskolas un dod šo programmu absolventiem iespēju tajās iestāties bez papildu iestājpārbaudījumiem. It mīts, ka Apvienotās Karalistes "A-Levels" programmas dod iespēju vieglāk iestāties tika Lielbritānijas augstskolās, bet tā nav taisnība. "A-Levels" programma visur tiek atzīta par kvalitatīvas izglītības standartu.

Mūsu starptautiskajā skolā mēs esam izvēlējušies "Cambridge International AS & A Levels" programmu, jo uzskatām, ka tā sniedz iespēju iedziļināties konkrēta priekšmeta apguvē un iegūt vispusīgas zināšanas tajā. Pie mums skolēns iegūs ne tikai nepieciešamās zināšanas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) jomā, bet arī projektu darba prasmes. Tas, sekmīgi nokārtojot eksāmenus, ļaus saņemt ne tikai standarta sertifikātu par vidējo izglītību, bet arī paplašināto diplomu (Cambridge AICE Diploma) un starptautisko projektu kvalifikāciju (Cambridge IPQ). Šis kvalifikāciju komplekts noteikti ļaus izcelties starp citiem absolventiem visā pasaulē un pretendēt uz iekļūšanu prestižākajās pasaules augstskolās.

2. Ne tikai dziļas zināšanas, bet arī prasme tās pielietot

Starptautiskās programmas ir vērstas uz dziļu mācību priekšmeta zināšanu, kritiskas un patstāvīgas domāšanas un efektīvas komunikācijas prasmju izveidi. Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta arī spējai elastīgi un loģiski pielietot un attīstīt iegūtās zināšanas.

Starptautiskajā skolā māca pētīt un izprast pasauli: skolēniem pašiem ir jāidentificē problēma un pēc tam jāpiedāvā risinājums, izvirzot savu hipotēzi. Šajā gadījumā dabiski rodas nepieciešamība pēc noteiktām zināšanām, lai atrisinātu problēmu. Risinājuma atrašanas process ir mācību procesa centrā, mērķis nav iemācīties faktus no galvas. Šī pieeja sagatavo studentus reālajai dzīvei un palīdz viņiem izdarīt apzinātu nākotnes profesijas izvēli balstoties uz praktiskām zināšanām un zinātnisku problēmu risināšanas metodi.

3. Pasaulei atvērta skola

Starptautiskā skola ir ne tikai izglītības iestāde, bet arī dinamiska starpkultūru platforma, kurā satiekas un mijiedarbojas skolēni un skolotāji no dažādām kultūrām, tajā skan dažādas valodas un ir dažādas tradīcijas. Tas ne tikai veicina "kultūras intelekta" attīstību – spēju saprast, cienīt un efektīvi rīkoties dažādos kultūras kontekstos, bet arī rada pamatu globāla domāšanas veida attīstībai. Mācības starptautiskajā skolā ietver ne tikai akadēmisko bagātināšanos, bet arī prasmju veidošanu, lai pielāgoties dažādiem dzīves apstākļiem un kultūrām. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienu pasaulē, kur starptautiskā sadarbība spēlē ļoti svarīgu lomu. Šāda izglītība sagatavo jauniešus nākotnes izaicinājumiem un iespējām, mācot viņiem būt elastīgiem, atvērtiem un efektīviem.

4. Augsta līmeņa angļu valodas prasmes

Mācības angļu valodā sagatavo skolēnus starptautiskai karjerai un studijām labākajās augstskolās. Angļu valoda, kā galvenā akadēmiskā pasaules valoda, paver skolēniem neierobežotas iespējas. Tās pārvaldīšana augstā līmenī ļauj skolēniem brīvi orientēties globālajā informatīvajā telpā, piedalīties starptautiskos projektos un konkursos, sniedz priekšrocības, iestājoties augstskolās un darbā ar starptautisku perspektīvu. Mēs ticam translanguaging teorijai: lai sasniegtu augstu svešvalodas zināšanu līmeni, ir svarīgi labi zināt savu dzimto valodu, bet otrās vai trešās valodas zināšanas bagātina un dod pieeju plašākam zināšanu klāstam un, attiecīgi, paver skolēniem plašākas iespējas mācīties un attīstīties.

5. Pārbaudītu tradīciju un jaunu tehnoloģiju kombinācija

Starptautiskās programmas balstās uz dziļām tradīcijām un gadu gaitā pārbaudītām pedagoģiskām pieejām. Piemēram, Kembridžas Universitāte izveidoja "Lokālo eksāmenu sindikātu" pirms vairāk nekā 160 gadiem. Tā mērķis bija paaugstināt izglītības standartus, organizējot eksāmenus cilvēkiem, kuri nav universitātes biedri, un pārbaudot skolas. Tagad to sauc par "Cambridge University Press & Assessment" – tā ir bezpeļņas organizācija, kura nodrošina pasaulē vadošo akadēmisko pētniecību, mācību darbu un vērtēšanas servisus visā pasaulē. Šo organizāciju atbalsta Kembridžas Universitātes pirmklasīgie mācībspēki un pētniecības nodaļas, un tās aizgādībā strādā visas Kembridžas Starptautiskās Skolas, ieskaitot RTU SZTS.

Tajā pašā laikā, daudzas izglītības un tehnoloģiskās inovācijas tieši starptautiskajās skolās izglītības procesā tiek ieviestas daudz ātrāk, pateicoties tam, ka angļu valoda ir pasaules zinātnes un tehnoloģiju valoda. Nav kavēšanās ar jauninājumu pielāgošanu valodas un valsts īpatnībām un nav jāgaida, kad tie kļūs pieejami skolotājiem un skolēniem vietējās skolās. Šajā ziņā starptautiskā skola atrodas zinātnes un tehnoloģiju avangardā.

RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola ir izveidota labāko un motivētāko skolēnu uzņemšanai, kuri vēlas turpināt savu akadēmisko izaugsmi. Mūsu programma piedāvā Kembridžas starptautisko AS & A līmeņu mācību programmu ar izciliem mācībspēkiem.

Ar uzsvaru uz STEAM priekšmetiem, mūsu trīs gadu programma angļu valodā vispusīgi sagatavo skolēnus studijām universitātē.

RTU SZTS jau šobrīd uzņem skolēnus, kas gatavi sākt mācības starptautiskā vidē 10. klasē nākamgad. Pirmais iestājeksāmens plānots 2. martā. Vairāk informācijas atrodama skolas mājas lapā isst.rtu.lv.

