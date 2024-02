Mūsdienās, kad cilvēki aktīvi domā par ilgtspējīgākiem enerģijas risinājumiem, saules paneļu iegāde un uzstādīšana kļūst arvien pievilcīgāka investīcija mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tomēr, vai investīcija saules paneļos ir patiešām tik izdevīga, un vai varam balstīt savu lēmumu tikai uz ekoloģiskiem apsvērumiem? Par šo tēmu vairāk stāsta "Solarshop" valdes loceklis Ivars Millers.

Lai gan saules paneļu sistēmas iegādei nepieciešamas sākotnējās investīcijas, tomēr noteiktā laika posmā šis ieguldījums atmaksājas. Ieguldījumu atmaksāšanās periods katrā gadījumā ir atšķirīgs, jo to ietekmē gan elektrības cenas biržā, gan elektroenerģijas pašpatēriņš dienas laikā, gan sistēmas jauda. Īpaši aktuāli tas ir mājsaimniecībām, kur kā apkures avots ir izvēlēts siltumsūknis un ir iegādāts vai plāno iegādāties elekroauto.

Svarīgi atzīmēt, ka pašlaik gan Altum, gan Klimata un enerģētikas ministrija piedāvā dažādus atbalsta instrumentus saules paneļu projektu finansēšanai, samazinot investīcijas izmaksas un paneļu atmaksāšanās laiku. Piemēram, mājsaimniecības var atgūt līdz 4000 eiro no saules paneļu investīcijām. "Solarshop" speciālisti sniedz atbalstu finansējuma dokumentu kārtošanā visa projekta laikā. Iespējams, ka drīzumā arī būs pieejams atbalsts akumulatoru iegādei, tāpēc "Solarshop" uzstāda saviem klientiem tikai hibrīda invertorus, kuriem vēlāk var pieslēgt arī akumulatorus. Ja šobrīd akumulatoru uzstādīšanu nopietni apsver retais, tas tuvākajā laikā būs aktuāli, jo akumulatoru cenas samazinās. Piemēram, Vācijā 80% no jaunām saules paneļu sistēmām klienti izvēlas uzstādīt uzreiz arī akumulatorus. Akumulatoru uzstādīšana nodrošina saražotās enerģijas uzglabāšanu nakts stundām un arī autonomiju tīkla atslēgumu gadījumā. Te gan jāpievērš uzmanība tam, ka daudzi enerģētikas uzņēmumi piedāvā saules paneļu invertorus, kuriem var pieslēgt akumulatorus, bet tie nenodrošina autonomiju tīkla atslēgumu gadījumā – tas nozīmē, ka jums elektrības nebūs, pat ja ir akumulatori. To noteikti pirms līguma slēgšanas jānoskaidro pie uzņēmuma, kuru esat izvēlējušies.