Atrodiet savam jaunietim piemērotu vasaras nometni vai privātskolu ārzemēs. Aicinām pusaudžu vecākus, kurus interesē nometnes ārzemēs un vasaras programmas, kurās jaunieši var izmēģināt dažādas specialitātes: no skatuves mākslas līdz uzņēmējdarbības vadībai, no arhitektūras līdz mārketingam. Izstādē būs iespēja satikt arī privāto vidusskolu pārstāvjus no ASV, Kanādas, Apvienotās Karalistes, Francijas, Itālijas un Šveices.

"Izvēloties savu nākotnes ceļu, ir daudz iespēju. Tik daudz, ka ir viegli apmaldīties informācijas un ieteikumu plūsmā. Šī izstāde ir lieliska iespēja saņemt individuālu padomu gan tieši no skolu un nometņu pārstāvjiem, gan no mūsu profesionāļu komandas," dalās Aida Sodienė, izstādes organizatora EDUperfectus direktore.

Izstāde "Nometnes un vidējā izglītība ārzemēs", kas notiks 3. martā no plkst. 11.00 līdz 15.00, būs atvērta visiem interesentiem. EDUperfectus piedāvās apmeklētājiem iespēju pa tiešo uzdot jautājumus nometņu organizatoriem un privāto skolu pārstāvjiem. Pie kafijas vai tējas tases varēs saņemt atbildes par dažādām vasaras programmām, to sagatavošanu un finansiālajiem aspektiem. Jūs uzzināsiet, kas nepieciešams starptautiskajam bakalaureātam, A līmeņa, GSCE (General Certificate of Secondary Education) kursiem, kad un kā jāsāk tiem gatavoties, kā arī apmaiņas programmu nosacījumus. Jums būs arī iespēja reģistrēties, lai saņemtu karjeras konsultācijas un īpašus piedāvājumus.

"Vecāki vienmēr vēlas saviem bērniem vislabāko izglītību, tāpēc mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu informēti par visām iespējām. Piemēram, daudzi uzskata, ka ārvalstu nometne ir vērtīga citas kultūras pieredzes, svešvalodas praktizēšanas dēļ. Jā, bet ne tikai ar to. Ir vasaras programmas, kurās jaunietis var praktizēt jāšanu ar zirgiem vai tenisu vai sagatavoties profesionālajam portfolio arhitektūrā, tērpu dizainā, grafikas dizainā. Ja šaubāties, kādu programmu izvēlēties - komunikāciju vai mārketingu, vai pat vadību -, varat izmēģināt nedēļas vai divu nedēļu programmu. Ne vien izmēģināt studijas, bet arī izmēģināt savu nākotnes universitāti," dalās Jurgita, eduPERFECTUS projektu vadītāja un nometņu speciāliste.

"Par vidējo izglītību privātajās skolās ir daudz viedokļu, bet ne tik daudz faktu. Mēs vēlamies palīdzēt vecākiem pieņemt pamatotu lēmumu. Ne tikai atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kādā vecumā sākt mācības ārzemēs vai cik tas maksā. Mēs arī dalīsimies ar padomiem, kā pieteikties stipendijām un finansiālajai palīdzībai - kā nodrošināt maksimāli iespējamo stipendijas summu. Mēs arī pastāstīsim par programmām un skolām, kas sagatavo jūs pasaules labākajām universitātēm," piebilst Aida S.

Tāpēc 3. martā no plkst. 11.00 līdz 15.00 aicinām visus interesentus uz Grand Hotel Kempinski Riga. Pasākums ir bez maksas, un biļeti var iegūt, reģistrējoties.

