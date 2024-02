"Nedēļu esmu ēdusi fresh.club brokastīs un pusdienās, uz treniņiem negāju, ballējos kā parasti, īpaši par veselību nedomāju, bet pirmais kilograms ir nost un šoreiz ne tikai uz svariem, bet arī spogulī. Paldies, ka jūs beidzot piegādājat arī uz Jūrmalu." pēc savas pirmās nedēļas saka fresh.club kliente ar aizņemtu dzīvesveidu un sēdošu darbu. "Tieši to mēs arī gribējām panākt ar šo veselīgu ēdienu plānu piegādi – radīt bezrūpīgu un garšīgu veidu kā uzlabot figūru un veselību" saka fresh.club uztura speciāliste Anna Paula Auziņa.

"Liela nozīme veselīga ēdiena pagatavošanā ir gan produktu kvalitātei un uzturvielu vērtībai, gan ēdiena gatavošanas veidam, atturoties no liela piesātināto taukvielu daudzuma, sāls, cukura un rūpnieciski ražotu pusfabrikātu izmantošanas. Tomēr vien retais zina, cik kaloriju un uzturvielu viņam vajadzētu uzņemt katrā ēdienreizē atkarībā no fiziskajiem dotumiem, dzīvesveida, paradumiem, mērķiem utt. Var, protams, nodarboties ar kaloriju aprēķināšanu, iepirkšanos un ēdiena gatavošanu, bet var to visu uzticēt fresh.club, kur visus aprēķinus, vadoties pēc klienta sniegtās informācijas, veic sistēma, bet pavāru komandā gatavo arī Latvijas vienīgajā Michelin zvaigznes restorānā pieredzi guvušais šefpavārs," stāsta fresh.club veselīgo recepšu autore, uztura speciāliste un trenere Anna Paula Auziņa.