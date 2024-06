Slimnīcu pārstāvji ar bažām vērtē Nacionālo bruņoto spēku aicinājumu pieteikties kandidātus vakantajiem ārstniecības speciālistu amatiem. Atalgojums tiek solīts, sākot no teju 1800 eiro pēc nodokļu nomaksas, tādēļ ir varbūtība, ka ārstniecības iestāžu darbinieki izrādīs interesi par vakancēm militārajā nozarē. Tomēr Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) uzsver, ka mediķiem ir ļauta amatu apvienošana, turpinot darbu civilajās ārstniecības iestādēs.

