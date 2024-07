Maldupa: "Lielākā daļa no tiem bērniem, no šiem 30 procentiem, aiziet tikai vienu reizi pie zobārsta. Zinot to kariesa izplatību, ka bērniem vidēji ir trīs bojāti zobi, bet tiem, kuriem ir kariesa izplatība, kuriem kariess ir, viņiem vidēji ir vēl vairāk bojāti zobi. Vienā apmeklējuma reizē to nevar saārstēt. Tas parāda, ka mēs neaptveram visu to populāciju."