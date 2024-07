Lietus un vējš pirmdien pamatīgi papostījis Jelgavu un arī Jelgavas novadu. Pilsētā applūdušas ielas, māju pagalmi. No iedzīvotājiem saņemti 200 pieteikumi par stihijas nodarītajiem postījumiem. No applūdušajām mājvietām evakuēti septiņi cilvēki. No pārmērīgā lietus daudzuma cietušas arī pilsētas iestāžu pagrabi, kā arī applūdusi nakts patversme.