Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vecākais būvinženieris Artis Utināns: "Konstatējām, ka ass līnija nobīdās no ass vietām, vietām pieslēdzas jau esošajam marķējumam arī ar nobīdi. Visu šo mēs fiksējām, uztaisījām apsekošanas defektācijas aktu un to nosūtījām būvdarbu veicējam."

SIA "Autostāvvietas24" valdes loceklis Edijs Strazdiņš: "Defekti radušies tikai tāpēc, ka, pirmkārt, esošais marķējums, kāds jau bija uzklāts, nebija kvalitatīvi uzklāts, bija lokālās vietās ļoti šķībs, otrkārt, asfalta segums neļauj kvalitatīvi uzklāt horizontālos marķējumus, jo mūsu iekārtai tēmēklis pastiprināti kustas, kad iebrauc kādā no bedrēm, trešais iemesls ir cilvēciskais iemesls".

Utināns: "Mēs saņēmām interesantu atbildi, ka Rīgas ielas posmā, kas ir no Dārzu ielas līdz Madonas ielas rotācijas aplim, ir diezgan sliktā stāvoklī ceļš, ka viņiem ar savu tehniku, darot tos darbus, nav iespējams uztaisīt perfekti taisnu līniju, nobīdās. Mēs īsti nepiekrītam šim apgalvojumam, jo tika veikts publiskais iepirkums. Iepirkuma laikā netika uzdoti jautājumi, ka šajā posmā viņi nevarēs veikt kvalitatīvi. Viņi apņēmušies visu izdarīt. Ja viņi nevarēja, to vajadzēja, pirms uzsākot darbus, mūs informēt, un būtu kaut kā to risinājuši".