Koku vietā mājas – Jūrmalā vāc parakstus meža saglabāšanai

Jūrmalas pievārtē – Vārnukrogā, netālu no Baltās kāpas –, uzņēmums''Mežakrasts'' iecerējis daļu, aptuveni divpadsmit hektārus no sev piederošā meža, apbūvēt ar vienstāvu dzīvojamajām mājām. Iedzīvotāju viedokļi par attīstības mērķiem un to ietekmi uz vidi dalās. Vieni to uzskata par atbalstāmu, jo tikšot sakārtota teritorija, bet Jūrmalas Aizsardzības biedrība iniciatīvu portālā ''Manabalss'' savākusi jau 2533 parakstus par meža saglabāšanu.