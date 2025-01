"Ķeram kļūdu pēc kļūdas". Farmaceiti neapmierināti ar jauno zāļu reformu

No 1. janvāra spēkā stājās jaunais zāļu cenu veidošanas modelis. Jau ziņots, ka tajā noteikta arī farmaceita pakalpojuma maksa – 75 eiro centi no iedzīvotāja par recepšu zāļu apkalpošanu. Šī maksa ieviesta, lai atdalītu farmaceita darba izmaksas no zāļu cenas un tādējādi samazinātu kopējās izmaksas pacientiem. Tomēr aptiekās farmaceiti saskaras ar dažādām nepilnībām, un daudziem iedzīvotājiem jaunā kārtība joprojām nav līdz galam saprotama.