Pēdējo gadu laikā pieaudzis no trešajām valstīm Eiropas Savienībā ievesto mājdzīvnieku – suņu un kaķu – skaits, kas radījis satraukumu Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Veicot pārbaudes ievestajiem dzīvniekiem un to dokumentiem, atklājušās dažādas nesakritības. Tāpēc PVD ģenerāldirektors Māris Balodis trešdien aicināja Eiropas Komisiju noteikt ierobežojumus suņu un kaķu komerciālai ievešanai no trešajām valstīm.