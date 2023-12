Liela sniega daudzuma kušanas dēļ Ropažu novada Garkalnes pagastā netālu no Rīgas no krastiem izgājusi Lielā Jugla, Tumšupe un Krievupe, radot ielu, māju pagalmu un pagrabu applūšanu. Ir slēgti atsevišķi ielu posmi, bet cilvēku evakuācija nav nepieciešama. Skolas un bērnudārzi strādā ierastajā režīmā.

Sunīši atrodas pašā Rīgas Ziemeļaustrumu pievārtē - desmit minūšu brauciena attālumā ar auto no Rīgas mikrorajona Purvciema. Lielā Jugla ir galvenā upe šajā vietā, kurā ieplūst vairākas pietekas. Ūdens daudzums palu laikā ir liels un upe nevar visu uzņemt savā ierastajā gultnē - Lielā Jugla pārplūst.

Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielvārdis "ReTV" stāsta: "Šī teritorija ir daļēji applūstoša un tāpēc ūdens te meklē taisnāko ceļu, kad tam nav kur skriet. Kā to risināt, tas jāprasa lielākiem vides speciālistiem. Vai to vispār var atrisināt šajā situācijā, jo applūšana notiek no reizes uz reizi, kad ir lielāki ūdens daudzumi."