"WeedBot" radītā iekārta iznīcina nezāles, izmantojot koncentrētu gaismu jeb lāzera staru. Iekārta spēj uzņemt augstas izšķirtspējas attēlus, savukārt MI identificē un atšķir kultūraugus no nezālēm. Lāzers ar augstu precizitāti iznīcina nevēlamos augus – nezāle tiek uzkarsēta no iekšpuses un iet bojā pilnībā vai ir tik traumēta, ka vairākas nedēļas nespēj atgūties.



"Mākslīgā intelekta risinājumi ir ļoti jaudīgi un ļoti labi izmantojami dažādos lauksaimniecības procesos. Mūsu gadījumā datora algoritms iepriekš ir jāapmāca, kuri ir vēlamie kultūraugi, kuri – nezāles. Tas nozīmē gana lielu darbu," stāsta Jaško.



Lai MI spētu atšķirt kultūraugus no nezālēm, jāuzņem lērums attēlu, kuros augi iemūžināti dažādos augšanas apstākļos un periodos. MI no šīs biodatu kopas "mācās" un meklē dažādas sakarības. Jo lielāka biodatu kopa, jo efektīvāk MI spēj izanalizēt un atšķirt augus.