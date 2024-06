Viena no populārākajām "Plūkt" tējām ir "Nordic Black" jeb fermentētas ugunspuķes tēja, ar kuru arī Māra un Līga uzsāka ceļu tējas pasaulē. Ugunspuķes lapiņas karsē zemā temperatūrā, īpaši virpinot, lai augs fermentētos. Līga ir pārliecināta, ka viņu izstrādātā metode ir kvalitatīvākā, jo augā saglabājas vitamīni, minerālvielas, kā arī ēteriskās eļļas, kas piešķir tējai tās košo izskatu, aromātu un izteikto garšu.



Ar ugunspuķes tēju Māra un Līga devās uz Ķīnas Pasaules tējas forumu, kur to atzinīgi novērtēja tējas meistari degustācijās. Produktam gan tobrīd vēl nemaz nav bijis iepakojuma. Jaunās uzņēmējas līdz ar to nonākušas situācijā, ka ir jau pieprasījums no ārzemju izplatītājiem, bet produktu vēl nevar izsūtīt. Atzinīgie vārdi un fakts, ka Āzijas valstu pārstāvji produktu no Latvijas uztvēruši kā Ziemeļvalstu dabas vērtību, nostiprināja "Plūkt" pašapziņu un motivēja darboties.