Amatierim investoram, ja gribas paplašināt portfelī iekļautos instrumentus, bet nav pieejamas lielākas naudas summas, pirmais labais solis ir Latvijas valsts krājobligācijas. Savukārt, ja gribas spert soli tālāk, kā “Nākotnes kapitālā” skaidro “Signet Bank” eksperti Kristiāna Janvare un Edmunds Antufjevs, vajadzētu sakrāt vismaz tūkstoti, jo tad paveras krietni plašāka izvēle, nekā investējot mazāku summu.

