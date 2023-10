Baltijas akciju un investīciju tirgū liela nozīme ir mazajiem investoriem. Viņi, pretēji lielajām finanšu pārvaldnieku grupām, ir jutīgāki pret globālo ekonomiku, jo augstāka inflācija, lielākas dzīves izmaksas nozīmē, ka ik mēnesi maciņā paliek mazāk naudas ieguldījumiem. Par to, kas sagaida investorus un gan vietējos, gan globālos tirgus, raidījumā "Nākotnes kapitāls" stāsta "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!