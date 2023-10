Рига, которая, неофициально считала себя всегда столицей всей Балтии, самым значимым и густонаселенным городом региона, отстает от Вильнюса и Таллина - по доходам жителей, по инвестициям, по развитию. Почему так получилось? И как вырваться вперед? Об этом - дискуссия в подкасте "Стакан наполовину" с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым и журналистом, специалистом по урбанистике и экономике городского развития Александрой Полещук.

