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Рига, которая, неофициально считала себя всегда столицей всей Балтии, самым значимым и густонаселенным городом региона, отстает от Вильнюса и Таллина - по доходам жителей, по инвестициям, по развитию. Почему так получилось? И как вырваться вперед? Об этом - дискуссия в подкасте "Стакан наполовину" с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым и журналистом, специалистом по урбанистике и экономике городского развития Александрой Полещук.

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