Об этом - дискуссия в подкаста "Стакан наполовину" с экономистом, бывшим министром экономики Вячеславом Домбровским и экономистом, предпринимателем Сергеем Снегиревым.
В подкасте участники дискуссии искали ответы на вопросы:
- Вписывается ли в рамки рыночной экономики инициатива государства директивно установить скидку на процентную ставку на ипотечные кредиты?
- В следующем году в Латвии будут повышены ставки акциза на алкоголь и табачную продукцию, налог на игорный бизнес. Что дальше? Грозит ли повышение НДС и подоходных налогов с жителей и предприятий?
- Какая связь между преамбулой к Сатверсме и тем, что Латвия проигрывает соседям в сфере привлечения иностранной рабочей силы? И какое у Латвии есть политическое "бесконечное ресурсное проклятие"?
- Какие новые риски создает геополитическая нестабильность?
- И вообще, почему Латвия дрейфует, показывая рост в 3% от ВВП, хотя могла бы плыть энергичнее, добившись роста в 5% от ВВП?
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