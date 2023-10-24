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Эпоха правительства Кришьяниса Кариньша "денег много как никогда" закончилась. Кабинету министров Эвики Силини уже приходится считаться с тем, что деньги подорожали - одалживать уже не так выгодно как прежде. Впереди маячит перспектива повышения налогов, ведь нужно тушить "пожары" в здравоохранении, образовании, социальной сфере. Демографическая ситуация вынуждает власть говорить о том, что, если не привлекать иностранную рабочую силу, иначе через какое-то придется вновь повышать пенсионный возраст. Ставка Euribor повышалась уже десять раз, геополитическая ситуация нестабильна и создает риски для страны. Чего нам ждать в экономической сфере?

Об этом - дискуссия в подкаста "Стакан наполовину" с экономистом, бывшим министром экономики Вячеславом Домбровским и экономистом, предпринимателем Сергеем Снегиревым.

В подкасте участники дискуссии искали ответы на вопросы:

  • Вписывается ли в рамки рыночной экономики инициатива государства директивно установить скидку на процентную ставку на ипотечные кредиты?
  • В следующем году в Латвии будут повышены ставки акциза на алкоголь и табачную продукцию, налог на игорный бизнес. Что дальше? Грозит ли повышение НДС и подоходных налогов с жителей и предприятий?
  • Какая связь между преамбулой к Сатверсме и тем, что Латвия проигрывает соседям в сфере привлечения иностранной рабочей силы? И какое у Латвии есть политическое "бесконечное ресурсное проклятие"?
  • Какие новые риски создает геополитическая нестабильность?
  • И вообще, почему Латвия дрейфует, показывая рост в 3% от ВВП, хотя могла бы плыть энергичнее, добившись роста в 5% от ВВП?

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