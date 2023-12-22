2023-й год - это уже второй год военного вторжения России в Украину, которое очень многое изменило в мире, в Европе, в Латвии. После первого шока, в 2023-м году мы привыкали жить в новой реальности.

Во внутренней политике, между тем, произошло очень много событий: сменились президент, премьер и правительство. В обществе еще велико межэтническое напряжение, но есть надежда, что пик все-таки пройден в уходящем году.

Подкаст "Стакан наполовину" подводит итоги уходящего, 2023 года, с политологом, профессором Латвийского университета Юрисом Розенвалдсом и социологом, главой Центра изучения общественного мнения SKDS Арнисом Кактиньшем.

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