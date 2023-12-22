Во внутренней политике, между тем, произошло очень много событий: сменились президент, премьер и правительство. В обществе еще велико межэтническое напряжение, но есть надежда, что пик все-таки пройден в уходящем году.
Подкаст "Стакан наполовину" подводит итоги уходящего, 2023 года, с политологом, профессором Латвийского университета Юрисом Розенвалдсом и социологом, главой Центра изучения общественного мнения SKDS Арнисом Кактиньшем.
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