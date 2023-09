В эпопее с гражданами России - промежуточный финиш: Сейм дал отсрочку в два года тем гражданам РФ, которые хотя бы заявили о желании сдать экзамен. Но что будет с остальными? Об этом говорят журналисты портала Delfi в подкасте "Бэкграунд".

