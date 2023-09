22 сентября в здание Штаба российского Черноморского флота в самом центре Севастополя одна за другой попали две ракеты. Это самый свежий из серии ударов по Крыму — и все чаще можно услышать разговоры о том, что именно здесь будет новая "горячая точка" войны между Россией и Украиной. Что происходит с Крымом сейчас — и какое будущее ждет Черноморский флот РФ?

