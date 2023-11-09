"Индийцы не так религиозны, как мы это себе представляем. У многих из них отношение к религиозным праздникам как у нас к Рождеству - поставили елку, а кто уж так родился не так уж и важно...". "Почему они считают расистами? Ну вот кто-то столкнулся с таким легким насилием - пнули самокат. Или отвернулись местные, демонстративно не ответив на вопрос, на каком транспорте можно куда-то доехать". Как живут в Латвии индийцы, приехавшие в нашу страну учиться или работать? И как латвийцы взаимодействуют с ними?

На прошлой неделе на Delfi вышла статья Анастасии Ефремовой "Эти любители специй. Откуда в Латвии столько индийцев и почему они считают нас расистами?", вызвавшая большой интерес у читателей. В очередном выпуске подкаста "Бэкграунд" автор публикации рассказала о том, как она интегрировалась в латвийское индийское комьюнити, чтобы написать статью, что ее удивило, как она оценивает готовность латвийского общества принимать тех, кто так сильно отличается от нас культурно.

В этом выпуске:

Почему индийцы приезжают в Латвию?

Сколько индийцев уже проживают в нашей стране?

Удается ли им построить отношения с местными или же они живут замкнуто среди "своих"?

И почему диалог не налаживается - это нежелание индийцев или неготовность латвийцев?

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