На прошлой неделе на Delfi вышла статья Анастасии Ефремовой "Эти любители специй. Откуда в Латвии столько индийцев и почему они считают нас расистами?", вызвавшая большой интерес у читателей. В очередном выпуске подкаста "Бэкграунд" автор публикации рассказала о том, как она интегрировалась в латвийское индийское комьюнити, чтобы написать статью, что ее удивило, как она оценивает готовность латвийского общества принимать тех, кто так сильно отличается от нас культурно.
В этом выпуске:
- Почему индийцы приезжают в Латвию?
- Сколько индийцев уже проживают в нашей стране?
- Удается ли им построить отношения с местными или же они живут замкнуто среди "своих"?
- И почему диалог не налаживается - это нежелание индийцев или неготовность латвийцев?
Слушайте подкаст "Бэкграунд" о событиях, трендах, публикациях и открытиях, которые зацепили нас на этой неделе, на Spotify, Apple Podcasts или YouTube.
Другие эпизоды подкаста "Бэкграунд":
- Русский язык в Латвии уже не тот. Это культурный обмен или безграмотность?
- Новый отопительный сезон — старые проблемы: как расплатиться по счетам?
- Разобраться, что происходит в школах этой осенью, почти невозможно. Но мы попытались
- Что ждет граждан России, которые не сдали экзамен по госязыку, чтобы сохранить право жить в Латвии?
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit