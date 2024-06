Dabas dārgumu krātuves. Apceļo Korejas nacionālos parkus

Gamunsa (Gameunsa) templis Šilla perioda liecinieks, un tas atrodas netālu no karaļa Munmu kapa. Visas ēkas tika nojauktas, un palikušas vairs ir tikai ēku drupas, tostarp divas trīsstāvu austrumu un rietumu akmens pagodas, Gumdang (Geumdang) zāle un auditorija. Gamunsa tempļa Gumdang vietai ir unikāla struktūra. Saskaņā ar Samguk Yusa* teikto, karalis Munmu solīja, ka kļūs par jūras pūķi un aizsargās valsti, un testamentā izteica vēlmi, lai viņu apglabā Austrumu jūrā. Ir iespējams redzēt pazemes akmens relikvijas, kas sakrīt ar Samguk Yusa ierakstu par to, ka karalis Munmu, kurš kļuva par jūras pūķi, izveidoja pazemes telpu zem Gumdang, lai viņš jebkurā laikā varētu iekļūt un iziet no Gamunsa tempļa.



* Samguk yusa jeb Triju karaļvalstu piemiņlietas ir leģendu, pasaku un vēsturisku stāstījumu kolekcija par trim Korejas karaļvalstīm (Kogurjo, Pekdže un Šilla), kā arī citiem laika posmiem un valstīm pirms Trīs karaļvalstīm, to laikā un pēc tām.