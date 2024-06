Izmaiņas pensiju 2. līmenī. Ko iedzīvotājiem svarīgi zināt?

Visu informāciju par savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu var iegūt portālā latvija.lv. Tur var apskatīt gan to, cik daudz jau uzkrāts, gan provizorisko pensijas apmēru, gan arī iegūt informāciju par to, kādā ieguldījumu plānā uzkrājums tiek veidots. Līdz ar jaunajiem grozījumiem tuvāko mēnešu laikā pensiju pārvaldnieki, kuri to vēlēsies, arī klientu internetbankā varēs sniegt informāciju par pensiju 2. līmenī uzkrāto summu. Tādējādi pensijas uzkrājums kļūs “redzamāks” un tuvāks ikvienam no mums.



Šādas izmaiņas SEB iniciēja jau pirms vairāk nekā desmit gadiem, apzinoties, ka tās ir ārkārtīgi svarīgas, lai celtu kopējo uzticības līmeni pensiju sistēmai. Redzot savu uzkrājumu, stiprinās pārliecība, ka tā ir pašam krājējam piederoša nauda, iespējams, pat lielākais uzkrājums dzīvē, un par to ir vērts parūpēties un interesēties.