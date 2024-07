Mutē kūstošas uzkodas un unikālas lokāldelikateses

"MADA" piedāvājums pamatā ir Latvijas produkti un tos maksimāli izmanto, taču manāmas arī pasaules garšu vēsmas. Madaras filozofija vienmēr ir bijusi – uzburt no saprotamā kaut ko unikālu. Tieši tā radušās lokāldelikateses – "MADA" delikateses, kurās ekskluzīva ir garša, nevis pats produkts.



"Esmu ļoti daudz ceļojusi, esmu bijusi daudzās pasaules malās. No Madagaskaras pārvedu tonkas pupiņu. Reiz gatavojot karameļu krēmu, kuram klasiski pieliek kādu vaniļas pāksti, aizvietoju to ar tonkas pupiņu, kuru ierīvēju krēmā. Sapratu, ka tas ir kaut kas baigi, baigi labs. Tā radās tonkas karameļu krēms. Esmu to vārījusi tonnām. Cilvēki kāri apēd burciņu vienā rāvienā," stāsta Madara. Tieši tā rodas iedvesma garšu kombinācijām kārumiem, smēriņiem un maisījumiem burciņās, kā arī uzkodām, kuras ir banketu piedāvājuma klāstā.