Personāla noma – efektīvs risinājums straujai biznesa izaugsmei

"Izvēlējāmies sadarboties ar SIA "Agence" , kas savā darbā demonstrēja uz klientu vērstu attieksmi un atvērtību, nodrošinot atgriezenisko saiti un regulāri piedāvājot iespējas sadarbības efektivitātes uzlabojumiem. Tas bija pareizais lēmums, jo ļāva mums īstenot vērienīgu pasūtījumu un strauji reaģēt uz darba apjoma pieaugumu," stāsta "GroGlass" personāla vadītāja Eva Bērziņa-Zommere."Agence" pašlaik nodrošina saviem klientiem 160 darbiniekus no teju visiem Latvijas reģioniem, kas ir gatavi doties strādāt uz citiem novadiem, tostarp Rīgas reģionu. Tie ir visdažādāko profesiju pārstāvji, kas gatavi darboties tādās jomās kā zivju un gaļas pārstrāde, sūtījumu komplektēšana noliktavās, būvniecība, tehniskā rūpniecība un citās nozarēs. Nereti tie ir latvieši, kas atgriezušies no darba ārvalstīs un atjauno savu pastāvīgo dzīvi šeit Latvijā. Visi "Agence" darbinieki ir izturējuši trīs kārtu atlases procesu un aģentūra uzņemas 100% atbildību par to nonākšanu darbavietā un darba kultūru.