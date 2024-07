Ko darīt un redzēt Palangā? Idejas piepildītām brīvdienām ar bērniem

19. gadsimta beigās pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma veidotais Birutes parks nereti tiek dēvēts par Palangas pērli, un ne velti. To projektējis slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Viņam izdevies radīt idillisku miera oāzi, kur patverties no pilsētas kņadas, un Birutes parks tiek arī uzskatīts par vienu no skaistākajiem parkiem Ziemeļeiropā. Adrese: Vītauta iela 15.Pastaigu parkā iespējams apvienot ar viesošanos greznajā Dzintara muzejā, kas mājvietu radis neorenesanses stilā būvētajā bijušajā grāfa muižā. Te apskatāma lielākā dzintara kolekcija pasaulē – kopumā ap 30 tūkstošiem vienību. Šis muzejs ir ļoti piemērots ekskursijai kopā ar bērniem – te izveidota arī interaktīva ekspozīcija ar milzu lupām, kas ļauj kārtīgi izpētīt dzintara gabalos uz mūžiem sastingušos kukainīšus, kā arī iepazīties ar dzintara veidošanās procesu, iegūšanu, apstrādi un tirdzniecības ceļiem. Savukārt viens no ekspozīcijas neparastākajiem dārgumiem ir unikāla pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka. Acis priecēs arī atjaunotais muižas vēsturiskais interjers, kas sniedz ieskatu slavenākās Lietuvas muižnieku dzimtas – grāfu Tiškeviču – dzīvē. Vairāk par muzeju uzzini mājaslapā