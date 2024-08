Nieze, nepatīkama, dedzinoša sajūta un diskomforts maksts apvidū – šīs pazīmes var liecināt par to, ka piemeklējis vaginīts. Ar delikātajiem simptomiem noteikti nevajag sadzīvot, domājot, ka kaite pāries pati no sevis. Reizēm vaginīts neizzūd, atgriežas un kļūst sarežģītāk ar to cīnīties. Kas var liecināt par jauktu vaginītu, un kā to ārstēt?