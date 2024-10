Praktiski padomi koku un krūmu apgriešanai rudenī

Vispirms vērts izstaigāt dārzu un aplūkot kokus un krūmus no visām pusēm. Pēc lapu nokrišanas paveras labāks skats uz koka vainagu un var vieglāk pamanīt sausos un slimos zarus – no tiem jāatbrīvojas uzreiz. Pēc tam jāsaprot, kuri zari savā starpā krustojas – arī no šiem zariem jāatvadās, jo krustošanās vietās zari beržas un veidojas brūces. Drīkst nogriezt arī tos zarus, kas vienkārši traucē paiet garām vai aug pārāk tuvu ēkām.