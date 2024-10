Miers, relaksācija un veselības nostiprināšana: ko piedāvā Palanga?

Tāpat Palangā atrodas virkne SPA centru un sanatoriju, kas piedāvā relaksējošas masāžas un ūdens procedūras – sākot no ūdens priekiem un beidzot ar dzintara masāžām un aukstuma kamerām. Ideāli piemērota vieta visai ģimenei ir daudzfunkcionālais Palangas peldbaseins, kas piedāvā ne tikai kārtīgu izpeldēšanos un atpūtu SPA zonā, bet arī pirts procedūras.



Palangas peldbaseina pirts zonā ir pieejamas trīs dažādas pirtis – divas tvaika un dabīgā Himalaju sāls sauna, kas īpaši piemērota alerģiskiem cilvēkiem. Himalaju sāls labās īpašības ir labi zināmas daudziem – tam piemīt antibakteriāla un pretiekaisuma iedarbība, kā arī tas atvieglo elpošanu, mazina alerģiju izpausmes, palīdz stiprināt imunitāti un atbrīvo no toksīniem. Adrese: Kretingu iela 23.



Savukārt vasarā veselīgu atpūtu svaigā gaisā piedāvā Palangas veikparks, kas atrodas vien trīs kilometru attālumā no pilsētas centra. Tajā pieejamas vairākas ūdens trases ar dažādas sarežģītības šķēršļiem. Šī ir burvīga vieta laiskai atpūtai un kādam atspirdzinošam dzērienam svaigā gaisā, zvilnot šūpuļtīklā.