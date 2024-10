"Dažādība, taisnīgums un iekļaušana kā daļa no cilvēkresursu praksēm ir ļoti svarīga, lai piesaistītu un noturētu labākos talantus. Es novērtēju, ka 'Schneider Electric" kā nozares līderis ir uz pareizā ceļa, pildot solījumu būt citiem par paraugu, stratēģiski pievēršoties ilgtspējai no cilvēkresursu skatpunkta. "Schneider" mēs tiecamies būt visiekļaujošākais un visgādīgākais uzņēmums pasaulē, nodrošinot taisnīgas iespējas visiem un visur un pārliecinoties, ka visi darbinieki jūtas unikāli, novērtēti un iedrošināti sevi parādīt no labākās puses. Tas ļauj mums labāk sagatavoties nākotnei, jo dažādība ir inovāciju virzītājspēks," saka Anneli Nelsone, cilvēkresursu biznesa partnere Baltijā, kura strādā "Schneider Electric" gandrīz divus gadus.