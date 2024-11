Tālāk jau praktiskās lietas sakārtot bijis pavisam viegli, jo dzīvei mazā ciematiņā ir savas priekšrocības. Vecāko dēlu uzņēma skolā, meitu sagatavošanas klasē, bet jaunākajam puikam rudenī sācies dārziņš, negaidot garās rindās. To, ka ikdienas menedžments, it īpaši ģimenei ar maziem bērniem, šeit ir vieglāks, Rozentāli izjuta uzreiz. Mūzikas, mākslas skolas un citas ārpusstundu nodarbības atrodas vienā ēkā. Nav vairs jāsatraucas, kā atvases izvadās. "Pavadītais laiks ceļā ir pilnīgi cits, ja salīdzina, kāds tas ir pilsētā," stāsta Kintija.



Pie lielākajiem ieguvumiem Rozentāli min arī to, ka pulciņi bērniem lielākoties ir bez vecāku līdzmaksājuma. "Kuldīgas puse ir draudzīga ģimenēm ar bērniem. Esam daudzbērnu ģimene, mums ir atlaides, Kuldīgas novads nodrošina pusdienas bērniem par brīvu. Ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, braukšanas atvieglojumi sabiedriskajā transportā," stāsta Kintija. Ģimeni patīkami pārsteidzis arī tas, ka skolā par nelielu samaksu pieejamas arī brokastis un launags. Alsungā turklāt ir iespēja pilnvērtīgi aizpildīt brīvo laiku, tostarp ar fiziskajām aktivitātēm, kā arī svētkos vienmēr var apmeklēt kādu pasākumu.