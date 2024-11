"Mars" veiktā aptaujā tika secināts, ka 30% aptaujāto Latvijā pievērš vienādu uzmanību kā ilgtspējīgam iepakojumam, tā ilgtspējīgi ražotai pārtikai. Savukārt 19% Latvijas iedzīvotāju pievērš uzmanību tikai tam, vai pārtika ir ilgtspējīgi ražota, bet 5% – vai pārtika ir ilgtspējīgā iepakojumā. Bet teju puse jeb 44% respondentu nepievērš uzmanību nevienam no šiem faktoriem.





"Manuprāt, pārtikas ražošanas uzņēmumiem būtu jāpiedalās ilgtspējas principu veicināšanā, tādējādi sniedzot ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā ilgtermiņā. Uzņēmumiem arī jāpalīdz veidot izpratne par to, ka ilgtspējīgi produkti ir mūsu nākotne, un mums nav atpakaļceļa. Mēs ļoti lepojamies ar saviem sasniegumiem ilgtspējas jomā, un mūs virza pārliecība, ka pasaule, kuru vēlamies rīt, sākas ar to, kā mēs veicam uzņēmējdarbību šodien," stāsta Mindaugs Gutauskas, "Mars Pet Nutrition" Baltijas valstu un Ukrainas tirgus direktors.