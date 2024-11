Ziemassvētku maģija Palangā. Ko svētku gaidīšanas laikā darīt un piedzīvot?

Svētku laiks nav iedomājams bez dažādiem koncertiem, uzvedumiem un šoviem. Piemēram, 30. novembrī Palangas Kūrorta muzejā gaidāms koncerts "Adventes gaismā". Arī Palangas Kultūras un jaunatnes centrā skaistajā Kūrmājā, kas ir viens no Palangas simboliem, visa decembra garumā kultūras gardēži tiks lutināti ar pasākumiem.No folkloras kopām līdz populārās mūzikas izpildītājiem, teātra izrādēm un filmām – Kūrmāja sarūpējusi raibu programmu, kurā padomāts arī par pašiem mazākajiem pilsētniekiem un pilsētas viesiem. Piemēram, 18. un 19. decembrī Kūrmājā notiks izrāde ģimenēm "Ziemassvētku pasaka". Savukārt 21. decembrī – baroka mūzikas vakars "Baroka bildes". Plašāka informācija šeit Svētku laikā noteikti jāiegriežas arī Palangas publiskajā bibliotēkā, kur 5. decembrī tiks atklāta Palangas mākslinieku radošās grupas "Mostas" izstāde "Baltais laiks". No 5. decembra līdz 5. februārim minigalerijā būs skatāma Arnolda Žūka izstāde "Mazais vilnis". Savukārt 12. decembrī jauniešu telpā "Esi bez jumta" notiks Labestības dienas tirdziņš.14. un 21. decembrī Palanga aicina apmeklēt Ziemassvētku vecīša rezidenci Palangas peldbaseinā. Mazajiem viesiem tā būs unikāla iespēja pasēdēt klēpī vecītim un, iespējams, pačukstēt viņam priekšā, kas šogad ir kārotākā dāvana. Savukārt no 9. līdz 13. decembrim jauniešu telpā "Be Rooftop" notiks Labestības gadatirgus, kurā varēs iegādāties rokdarbus un suvenīrus, kā arī ziedot līdzekļus labdarības mērķiem.Svētku maratona kulminācija gaidāma Vecgada vakarā, kad Palangā gaidāmi dažādi svētku koncerti un kā ķirsītis uz kūkas – grandiozā svētku uguņošana.