No ēzeļiem līdz "Lamborghini" 50 gados. Neparastā Dubaija

Kad "airBaltic" nakts reisā uz Dubaiju paceļamies no Rīgas lidostas, Latvijā jau iestājies rudens drēgnums. Lūkojoties pa lidmašīnas lodziņu uz mūsu galvaspilsētu, kuras aprises pamazām izplēnē un pārvēršas mazos gaismas punktiņos, es jau apcerīgi iztēlojos brīdi, kad iziešu no lidostas un man sejā iebelzīs karstums (es dievinu karstumu!). Kolēģe pirms ceļojuma man teica, ka Dubaijā visās malās esot kondicionieri, un viņa nemeloja. Pagāja krietns brīdis, kamēr no lidmašīnas ar vilcienu nokļuvām līdz centrālajai lidostas ēkai, izgājām pasu kontroli, tikām pie bagāžas un beidzot varējām iziet "paelpot". Dubaija neliek vilties – karstums ir. Pirmais stereotips – "check"! Dziļi ievelku plaušās karsto gaisu un esmu gatava piedzīvojumiem.



Lidosta atrodas aptuveni desmit kilometru attālumā no Dubaijas centra, un vispirms braucam uz viesnīcu. Visu brauciena laiku nespēju atraut skatienu no loga. Manu acu priekšā no tuksneša burtiski izaug debesskrāpju izrobotās un dažādās Holivudas filmās neskaitāmas reizes redzētās pilsētas aprises. Sākumā – miniatūras. Bet ātri vien tās izstiepjas un pārvēršas milzīgās celtnēs. Nākas teju izlīmēties pret automašīnas stiklu, lai kaut nedaudz saskatītu ēku jumtus. Dažādu formu brīnumi, desmitiem stāvu, entās jaunbūves un stikla-betona džungļi. Vēl viens stereotips – "check"! Nē, nepārprotiet. Ir skaisti un iespaidīgi. Bet tieši tā, kā sociālie tīkli man to bija pirms tam "iebarojuši".



Kādā brīdī visas augstceltnes jau sāk likties diezgan vienveidīgas, līdz piebraucam pie viesnīcas, kurā turpmākās dienas kopā ar kolēģiem – mediju pārstāvjiem no visām trim Baltijas valstīm – mitināsimies. "Uz mums nudien grib atstāt iespaidu," pie sevis nodomāju. Pirmās asociācijas – mēs nakšņosim masīvā ledus klucī. Vēlāk uzzinu, ka pirmais priekšstats bijis pareizs – 27 stāvus augstā "ME Dubai" pieczvaigžņu viesnīca veidota kā metafora tuksnesī kūstošam ledus kubam.