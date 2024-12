Lai pilnvērtīgi izbaudītu un sajustu gada nogalei piemītošo burvību, ar dziesmām un dejām vien nepietiek. Noteikti jāiegriežas kādā no Palangas restorāniem, kafejnīcām vai bāriem, kas svētku laikā priecē ar dažādām akcijām un īpašajiem piedāvājumiem. Kvalitatīvi ēdieni, draudzīga apkalpošana un patīkama atmosfēra ir izcila kombinācija, lai brīvdienas Palangā būtu izdevušās! Ar restorānu, kafejnīcu un bāru piedāvājumiem var iepazīties šeit Kad pilsēta izstaigāta, padziedāts, padejots un arī kārtīgi paēsts, laiks saldam miegam kādā no viesnīciņām vai relaksējošai atpūtai kādā no Palangas SPA centriem. Svētku laikā gan pāriem, gan ģimenēm ar bērniem tiek piedāvātas draudzīgas atlaides un dažādi tematiski pārsteigumi. Plašāk par viesnīcu un SPA kompleksu piedāvājumiem var uzzināt šeit