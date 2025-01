Ar panorāmas skatu uz pulsējošo Rīgu – mūsdienīgi lofta dzīvokļi Teikā

Projekta attīstītāji specializējušies vēsturisko ēku atjaunošanā un pārbūvē un šajā vērienīgajā projektā ieguldījuši 12 miljonus eiro, izvēloties ilgtspējīgus un energoefektīvus risinājumus. "Gatves Loftu" projektā kopumā ir 120 dzīvokļi, kas izkārtoti piecos stāvos. Dzīvokļu platība variē no 26 m2 līdz 98 m2 – no kompaktiem vienistabas dzīvokļiem līdz plašiem četru istabu dzīvokļiem. Šeit savu vietu atradīs gan "vientuļie vilki", gan ģimenes ar bērniem, kas novērtē iespēju katram mājot savā istabā, tajā pašā laikā ļaujot sajust pieejamās pilsētvides klātbūtni un rosību.



Ēkas fasāde pilnībā pārbūvēta, izbūvējot plašus logus, kuru iepriekš nebija. Logiem ir selektīvais stikls, kas papildus izolē siltumu no iekšpuses, kā arī skaņu, slāpējot trokšņus no pilsētvides. Tāpat projektā ieviesti balkoni, kā arī atsevišķi dzīvokļi aprīkoti ar terasēm. Fasāde apdarināta ar augstas kvalitātes flīzēm, kas ilgtermiņā ļauj saglabāt ēkas svaigo izskatu. "Gatves Lofti" ieguvuši A+ klases primārās enerģijas novērtējumu – ēka ir energoefektīvi nosiltināta, tādējādi ievērojami samazinot siltuma patēriņu. Tas ir ieguvums arī dzīvokļu īpašnieku maciņiem, jo ikmēneša komunālo pakalpojumu maksājumi ir zemāki.