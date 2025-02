Zinātniskie pētījumi rāda, ka no visām olu ražošanas metodēm sprostu sistēmas labturības ziņā vistām nodara vislielāko kaitējumu. Nesen – 2023. gadā – arī tāda prestiža institūcija kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma (EFSA) iestāde pēc plaša pētījuma to atzina un rekomendēja atteikties no sprostu sistēmām vistu olu ražošanā."Ir tikai likumsakarīgi, ka mūsdienīgi, sociāli atbildīgi un sevi cienoši uzņēmumi ievieš korporatīvās sociālās atbildības politikas dzīvnieku labturībā, pakāpeniski atsakoties no sprostos dēto olu izmantošanas un tirdzniecības. Atteikšanās no sprostos dētajām olām ir globāla tendence, ko šobrīd īsteno ne tikai "Maxima", bet uzņēmumi visā pasaulē – to vidū arī tādi pārtikas giganti kā "Nestle", "Unilever", "McDonald's", "Walmart", "Tesco" un daudzi citi," stāsta Katrīna Krīgere, dzīvnieku aizsardzības biedrības "Dzīvnieku brīvība" valdes priekšsēdētāja.