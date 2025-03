Dokumentu vīzēšanai un e-parakstīšanai izmantojam "Failiem.lv" dokumentu vadības sistēmu, kas ievērojami atvieglojusi dokumentu pārvaldības procesus mūsu uzņēmumā. Tā palīdz organizēt dokumentu struktūru, piešķirt piekļuves tiesības un izvairīties no dokumentu sūtīšanas e-pastos, padarot svarīgas un konfidenciālas informācijas apstrādi un nodošanu drošāku. Tagad dokumentu parakstīšana ir kļuvusi vienkāršāka, ātrāka un drošāka – neatkarīgi no tā, vai atrodaties birojā vai ārpus tā. Dokumentus var parakstīt arī no mobilā tālruņa, kas ļauj koncentrēties uz svarīgākiem uzdevumiem, nevis tērēt laiku birokrātijai.

Jānis Čupriks

"Datakom" valdes priekšsēdētājs