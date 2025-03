Ko darīt, ja sāp zobs? Uz biežākajiem jautājumiem atbild zobārsts

Šādos gadījumos var lietot bezrecepšu pretsāpju medikamentus. Jeļena uzsver, ka jāievēro instrukcijās noteiktā diennakts deva un to nedrīkst pārsniegt. "Bet principā palīdzēt var tikai ārsta apmeklējums. Atgādināšu, ka nevajag gaidīt, jo infekcija tikai progresēs. Var gadīties, ka vēlāk var būt nepieciešama pat ārstēšana narkozē," atklāj Jeļena.



"Protams, sāpju slieksnis katram atšķiras, tādēļ pašam jāizvērtē vai var gaidīt līdz rītam. Ja nē, tad mēs apmēram stundas laikā varam pacientu pieņemt arī naktī, jo “Paracelsus” ir diennakts zobārstniecības klīnika. Dažreiz sāp tik ļoti, ka pacienti ir gatavi braukt no citām pilsētām, gadās, ka naktī pie mums brauc pat no Daugavpils," zobārste stāsta.