Unikāla miera oāze Gaujas Nacionālajā parkā

Cik zināms no nostāstiem, māja celta pirms Otrā pasaules kara. Gadiem ilgi nomaļais nams grima aizmirstībā, līdz 2016. gadā beidzot sagaidīja savus jaunos īpašniekus, kuri to palēnām atjaunoja un deva tam otro dzīvi. Tagad šī kļuvusi par vietu, kur patverties no cilvēku drūzmas un trokšņiem, kas ikdienā mums traucē sadzirdēt pašiem sevi.



Lai renovācijas gaitā netiktu zaudēts nama autentiskums, īpaša uzmanība pievērsta dažādām detaļām. Tādējādi namā izdevies uzburt nomierinošu auru – katrs stūris un paksis "Lejaslīgās" izstaro mājīgumu un siltumu un tā vien vilina izbaudīt nesteidzīgu atpūtu kopā ar saviem mīļajiem.